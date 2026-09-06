«Точно будет 500 тысяч»: зачем России армия иностранных студентов и кто за это заплатит

Аргументы недели Заместитель главы Минобрнауки Ольга Петрова сделала уверенное заявление: цель по привлечению 500 тысяч иностранных студентов в российские вузы будет достигнута, ведь их число уже приближается к 422 тысячам.
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- «Когда тв*ри нажр...
- «Когда тв*ри нажр...
Наша власть все делает в ущерб нашей страны и коренного населения.
Что делать, что делать!!!! Отучились и на родину, в кишлаки и аулы нести свет знаний!!! Нечего им делать в России!!! А вообще надо делать как было в СССР. Все иноверцы должны учиться в университете "Дружбы народов"!!! А во всех ВУЗах должны учиться ТОЛЬКО РОССИЯНЕ!!!!
За Державу обидно
Идиотизм зашкаливает. Если стране нужны хорошие специалисты, пусть она сама и оплачивает их обучение в России. А мы будем учить своих детей на средства своего бюджета. У меня в семье асе кроме младших внуков, которые ещё слишком аленькие,имеют высшее образование. Я заканчивала СГУ в советские времена, заочно и бесплатно. Получила отличные знания и стала хорошим учителем, 54 года отработала в школе. Есть грамоты Президента, премия, мн го наград за патриотическое воспитание молодёжи. Старший сын работает на речном флоте, старшая дочь и сноха-педагоги, но учились платно. Младшая дочь закончила Академию государственной службы на бюджете, Внуки учились в университетах на платных факультетах. Все служим Отечеству. Один внук погиб на СВО, получил награду перед гибелью. Я считала и детям внушила, что высшее образование необходимо, пусть даже на платной основе. Приходилось в чём-то себе отказывать, много работать, но результат того стоит. Так вот я и думаю, почему моя семья должна была платить за обучение, а чужакам оно даётся в подарок за счёт России, а значит и за счёт моей семьи?. Неправильно это. У нас уже сейчас в больницах русских врачей меньше чем инородцев, которые хоть и имеют дипломы, но тупые до предела. Прежде чем диагноз поставить, смотрят в комп. А что будет дальше? Видимо нужен в деле науки и образования наш русский патриот, который интересы своего народа ставит превыше всего. Типа Бастрыкина. А иначе моим внукам и учиться будет не у кого, да и негде. И что делать?
В Правительстве после бездумного заселения страны мигрантами очередная мода; привлечь полмиллиона иностранных студентов на бюджетные деньги в ущерб обучению своих. Чем кончится? Тем же, чем и завоз мигрантов- констатацией просчета.
Минобразования только исполняет указания правительства.А в правительстве видимо решили ,что на российские деньги лучше учить таджиков с узбеками и киргизами.Толку конечно от таких "специалистов " никакого не будет, зато среди русских станет меньше образованных.
короче те же грабли ссср только в новой обертке- ради международного престижа собственое население в гавно зарывают, но иностранцев благами засыпают, так же в ссср ради пыли в глза на международной арене действовали, яркий пример наведения порядка для понта перед олимпиадой в Москве
« Заместитель главы Минобрнауки Ольга Петрова сделала уверенное заявление: цель по привлечению 500 тысяч иностранных студентов в российские вузы будет достигнута. » Кто будет платить за эту ораву ? Куда поедут после окончания эти 500 тыс. выпускников и ,что конкретно они сделают полезного для России ? Ответ - НИЧЕГО ! А вот своих выпускников школ, которые очень хотят учится , чтобы после окончания ВУЗов трудится во благо Родины - всех на учебу за плату, которая многим не по карману. Так делают только недальновидные чинуши, если не сказать больше.
Нормально-российские ребята на платной основе -а приезжим гранты