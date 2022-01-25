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Военный эксперт Матвеев: Россия должна использовать ООН для противодействия агрессии США

Военный эксперт Матвеев: Россия должна использовать ООН для противодействия агрессии США

Соединенные Штаты с высокой долей вероятности используют на Украине запрещенные средства. Военный эксперт Игорь Матвеев рассказал, как с помощью Совета Безопасности ООН Москва может свести на нет попытку Вашингтона подорвать безопасность России.

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