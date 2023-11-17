Новосибирские рестораны не могут купить крапиву для приготовления традиционных блюд

Спрос на традиционную сибирскую кухню, а также на кухню Азии, растёт в Новосибирске.В Новосибирске на форуме "Дни ритейла" рестораторы сообщили, что им не хватает продуктов, использующихся для приготовления популярной ныне традиционной сибирской кухни.