Делегации Абхазии и Кубы приняли участие в шествии молодежи мира в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек - делегации министерств по молодежной политике из Абхазии, Кубы, Китая, Ливии, Объединенных Арабских Эмиратов, Танзании, Венесуэлы, Ирана, Индии и других стран приняли участие в шествии молодежи мира, которое состоялось в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
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