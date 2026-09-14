Делегации Абхазии и Кубы приняли участие в шествии молодежи мира в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек - делегации министерств по молодежной политике из Абхазии, Кубы, Китая, Ливии, Объединенных Арабских Эмиратов, Танзании, Венесуэлы, Ирана, Индии и других стран приняли участие в шествии молодежи мира, которое состоялось в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.