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Царьград

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Армия России сорвала украинскую контратаку в Харьковской области

Армия России сорвала украинскую контратаку в Харьковской области

В Харьковской области русские войска отбили контратаки ВСУ, сорвав планы 58-й и 22-й механизированных бригад, уничтожив бронетехнику и пункты управления беспилотниками в регионе.

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