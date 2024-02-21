Из дорог – только лыжня: у жителей пригорода Челябинска остался единственный способ добраться до дома

В Сосновском районе дороги в деревне исчезли под снегом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, каждый день для жителей деревни Шимаковка Сосновского района начинается и заканчивается занятиями физической культурой.