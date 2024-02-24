Эми Шумер узнала о своем диагнозе благодаря критике ее внешности

У Эми Шумер диагностировали синдром Кушинга — заболевание, характеризующееся длительным хроническим воздействием на организм человека избыточного количества таких гормонов как кортизол, известный как “гормон стресса”, кортикостерон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии