Глубоководный аппарат АС-40 Тихоокеанского флота провёл тренировку по спасению экипажа подлодки, лежащей на грунте

Экипаж АС-40 выполнил погружение, вычислил координаты подводного объекта, а после этого осуществил подход к стенд-макету комингс площадки подводной лодки и успешно произвёл с ней стыковку на глубине около 60 метров.
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