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МО РФ: средства ПВО за сутки сбили две бомбы Hammer и семь ракет от РСЗО HIMARS

МО РФ: средства ПВО за сутки сбили две бомбы Hammer и семь ракет от РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и семь снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

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