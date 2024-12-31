МО РФ: средства ПВО за сутки сбили две бомбы Hammer и семь ракет от РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и семь снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.
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