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Царьград

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Евросоюз планирует потратить 500 млрд евро на оборону — критика из России

Евросоюз планирует потратить 500 млрд евро на оборону — критика из России

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов раскритиковал планы Европейского союза вложить 500 миллиардов евро в военные расходы, подчёркивая, что это станет тяжёлым бременем для экономик европейских стран.

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