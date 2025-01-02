Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Попали почти в Офис президента": в Раде запаниковали после атаки России

"Попали почти в Офис президента": в Раде запаниковали после атаки России

  Безуглая: беспилотники России обошли ПВО и попали почти в Офис президента Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая написала в своем Телеграм-канале, что сегодня ночью ракеты и беспилотники, которыми ВС РФ атаковали Киев, смогли обойти ПВО и попали в здания рядом с Офисом президента.

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