Боец «Востока» держал позицию две недели с ранением, чтобы не бросить брата

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Военнослужащий штурмового подразделения группировки войск «Восток» с позывным Шум рассказал, как при захвате опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении в районе Вольного Поля две недели держал позицию с ранением, чтобы не бросить брата, с которым вместе служит.