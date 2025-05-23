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Наш потерянный мир

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Боец «Востока» держал позицию две недели с ранением, чтобы не бросить брата

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Военнослужащий штурмового подразделения группировки войск «Восток» с позывным Шум рассказал, как при захвате опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении в районе Вольного Поля две недели держал позицию с ранением, чтобы не бросить брата, с которым вместе служит.

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