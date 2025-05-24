Билефельд в финале Кубка Германии. Мы должны поверить, что такой город существует?

Илья Коваль срывает покровы. Выход клуба из 3-й лиги в финал Кубка Германии – уже сенсация. Но то, что в решающем матче 24 мая против «‎Штутгарта» играет «‎Арминия» из Билефельда – сенсация вдвойне.