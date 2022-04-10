Осипов наградил забайкальского бойца Александра Штукерта орденом мужества

Александр Осипов написал о своём тезке. Находясь на посту в охранении с несколькими военнослужащими и имея лёгкое стрелковое оружие и танк, они подверглись атаке превосходящих сил противника - три танка, БМП, КамАЗ и более 40 человек пехоты.