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Аналитики Foreign Affairs назвали причину возможного усиления зависимости США от Китая

Аналитики Foreign Affairs назвали причину возможного усиления зависимости США от Китая

Риски усиления зависимости от Китая из-за энергетического перехода сильно беспокоят руководство Соединенных Штатов, пишут журналисты Foreign Affairs.

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