FP: экстремальная жара угрожает оборонным планам НАТО

Экстремальная жара становится серьёзной угрозой для оборонных планов НАТО, пишет Foreign Policy. «Экстремальная жара становится серьёзной угрозой для оборонных планов НАТО, требуя пересмотра подходов к безопасности», — сказано в публикации.
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