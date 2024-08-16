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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Хрустящие маринованные огурцы с укропом

Вместо яблочного можете попробовать использовать рисовый уксус. ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 4 Сладкий лук 1 головка Укроп 1 пучок Семена горчицы 1 столовая ложка Огурцы 900 г Белый перец горошком 2 чайные ложки Яблочный уксус 1,5 стаканов Вода 1 стакан Сахар 1 стакан Крупная соль 3 столовые ложки Семена укропа 2 чайные ложки 1.

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