Международные киберучения пройдут на ПМЭФ

Инфраструктуру виртуального государства будут исследовать 43 команды из 20 стран.Киберучения Standoff от компании Positive Technologies, лидера рынка результативной кибербезопасности, пройдут во время 27-го Петербургского международного экономического форума в онлайн- и оффлайн-форматах в рамках «Территории инноваций» – проекта фонда «Росконгресс» в сфере высоких технологий, науки и венчурных инвестиций.