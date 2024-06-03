ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Российский гибрид с английским названием... А просто назвать например Электро не судьба???Спейс-шаттл: как ...
  • Игорь Ямкач
    Наверняка опять найдут русский след.Количество постра...
  • Эльдар Алиев
    Когда прекратят это беззаконие, электро самокаты и велосипеды носятся со скоростью мотоциклов. Каждый день калечат лю...Двух детей на сам...

Международные киберучения пройдут на ПМЭФ

Международные киберучения пройдут на ПМЭФ

Инфраструктуру виртуального государства будут исследовать 43 команды из 20 стран.Киберучения Standoff от компании Positive Technologies, лидера рынка результативной кибербезопасности, пройдут во время 27-го Петербургского международного экономического форума в онлайн- и оффлайн-форматах в рамках «Территории инноваций» – проекта фонда «Росконгресс» в сфере высоких технологий, науки и венчурных инвестиций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх