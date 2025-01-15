Послепраздничное состояние многих людей

Новогодние праздники закончились, оставив многим на память лишний вес. Наесть за зимние праздники пару лишних кило – плевое дело, особенно если решил расслабиться и полакомился салатами с майонезом и десертами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии