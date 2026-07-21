Россиян предупредили о новом способе обмана студентов

Мошенники под видом HR-специалистов компаний начали предлагать студентам пройти летнюю стажировку. О новом способе обмана россиян предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.
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