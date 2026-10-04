Новый удар нанесен по Северному мосту в Киеве

Новый удар был нанесен по Северному мосту в Киеве. Об этом в воскресенье, 4 октября, рассказали украинские СМИ.
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А нельзя так же как на Керченском мосту, запустить грузовик набитый тротилом ?