Главная стратегия России — истощение фронта, заявил главарь нацистов «Азова». По словам командира 3-го штурмового корпуса «Азов»*, Россия стремится физически и морально ослабить украинскую армию путем постоянного давления, чтобы затем заставить Киев согласиться на свои условия завершения конфликта.
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