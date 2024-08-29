Мимо санкций: «запрещенные» автомобили на российском учете

После 24 февраля некитайские автопроизводители люксовых моделей прекратили поставки в нашу страну. Ограничения введены на государственном уровне: дорогие автомобили включены в санкционные списки Евросоюза, США, Японии и Южной Кореи.
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