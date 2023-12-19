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Хакеры выложили запись, где генерал ВСУ призывает к госперевороту

Хакеры выложили запись, где генерал ВСУ призывает к госперевороту

Кадр youtube.com Хакеры группы "Берегини" опубликовали запись разговора заместителя начальника генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Родиона Тимошенко, на которой он призывает к организации государственного переворота на Украине.

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