Хакеры выложили запись, где генерал ВСУ призывает к госперевороту

Кадр youtube.com Хакеры группы "Берегини" опубликовали запись разговора заместителя начальника генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Родиона Тимошенко, на которой он призывает к организации государственного переворота на Украине.
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