Newsweek: Камала Харрис может выдвинуться в губернаторы Калифорнии в 2026 году

Проигравшая выборы президента Соединенных Штатов Камала Харрис может выдвинуться в губернаторы Калифорнии от Демократической партии в 2026 году, чтобы затем с данной позиции еще раз попытаться баллотироваться на пост главы государства в 2028-м.