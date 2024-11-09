Newsweek: Камала Харрис может выдвинуться в губернаторы Калифорнии в 2026 году

Проигравшая выборы президента Соединенных Штатов Камала Харрис может выдвинуться в губернаторы Калифорнии от Демократической партии в 2026 году, чтобы затем с данной позиции еще раз попытаться баллотироваться на пост главы государства в 2028-м.
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