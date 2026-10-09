Евросоюзу некого мобилизовать на войну против России, потому что отправка в армию «белых» коренных жителей обернется гибелью европейского генофонда, а «цветным» мигрантам давать в руки оружие и тяжелую бронетехнику опасно, ибо есть риск, что она будет тут же развернута против европейских богачей.
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