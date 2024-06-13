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Авторадио

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На МКС опровергли слухи о ЧП на борту

Международная космическая станция опровергла слухи о чрезвычайном положении. Ранее представитель американского космического агентства сообщил РИА Новости, что фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту МКС по ошибке попал в эфир прямой трансляции НАСА, породив в социальных сетях слухи о ЧП на орбите.

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