На МКС опровергли слухи о ЧП на борту

Международная космическая станция опровергла слухи о чрезвычайном положении. Ранее представитель американского космического агентства сообщил РИА Новости, что фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту МКС по ошибке попал в эфир прямой трансляции НАСА, породив в социальных сетях слухи о ЧП на орбите.