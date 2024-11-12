🏺Древние артефакты обнаружили археологи во время раскопок в районе Античного проспекта в Севастополе Всего учёные Севастопольского государственного университета проведут раскопки на трёх участках.
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🏺Древние артефакты обнаружили археологи во время раскопок в районе Античного проспекта в Севастополе Всего учёные Севастопольского государственного университета проведут раскопки на трёх участках.