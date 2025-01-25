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Анастасия Волочкова рассказала, что после подарка от поклонника она покрылась волдырями

Анастасия Волочкова рассказала, что после подарка от поклонника она покрылась волдырями

Балерина Анастасия Волочкова, известная не только своим талантом, но и открытостью, вновь удивила публику сенсационным признанием о своем здоровье.

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