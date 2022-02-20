Происшествия

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В Твери сотрудники ГИБДД совместно с общественниками провели со школьниками мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

В рамках акции «Неделя мужества» и в преддверии празднования Дня защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции и представитель Общественного совета при УМВД России по Тверской области организовали для кадетов средней школы № 34 города Твери соревнования в игровой форме.

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