В Твери сотрудники ГИБДД совместно с общественниками провели со школьниками мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

В рамках акции «Неделя мужества» и в преддверии празднования Дня защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции и представитель Общественного совета при УМВД России по Тверской области организовали для кадетов средней школы № 34 города Твери соревнования в игровой форме.