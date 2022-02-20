В Твери сотрудники ГИБДД совместно с общественниками провели со школьниками мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

В рамках акции «Неделя мужества» и в преддверии празднования Дня защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции и представитель Общественного совета при УМВД России по Тверской области организовали для кадетов средней школы № 34 города Твери соревнования в игровой форме.
Происшествия8 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил принять все необходимые меры для установления обстоятельств гибели бывшего заместителя министра юстиции России
- Возбуждены уголовные дела по фактам ранения и гибели мирных жителей и многочисленных разрушений на Донбассе
- Возбуждено уголовное дело по факту ранения мирного жителя и многочисленных разрушений жилых домов в результате массированных обстрелов украинских силовиков
Свежие комментарии