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Каждый четвертый петербуржец не против служебных романов

Каждый четвертый петербуржец не против служебных романов

У жителей Петербурга узнали отношение к служебным романам между коллегами. Так, каждый четвертый работающий горожанин полагает, что романтика на работе не мешает трудовому процессу, а 40% считают, что такие отношения недопустимыми.

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