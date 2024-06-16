Каждый четвертый петербуржец не против служебных романов

У жителей Петербурга узнали отношение к служебным романам между коллегами. Так, каждый четвертый работающий горожанин полагает, что романтика на работе не мешает трудовому процессу, а 40% считают, что такие отношения недопустимыми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии