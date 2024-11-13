Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 714 подписчиков

В МИД России Маску порекомендовали обратить внимание на Африку

В МИД России Маску порекомендовали обратить внимание на Африку

Влияние Запада на африканские страны не приводит к их процветанию.Михаил Богданов, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел, посоветовал предпринимателю Илону Маску обратить внимание на перспективы развития в Африке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх