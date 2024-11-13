В МИД России Маску порекомендовали обратить внимание на Африку

Влияние Запада на африканские страны не приводит к их процветанию.Михаил Богданов, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел, посоветовал предпринимателю Илону Маску обратить внимание на перспективы развития в Африке.