"Кто бы Сомневался": Арзамасову и кацалапова обвинили в победе "по блату" в "ледниковом периоде".

Первое место в "ледниковом периоде-2022" заняла пара Елизаветы Арзамасовой и Никиты кацалапова. Несмотря на то, что до последнего выпуска в турнирной таблице лидировали Марат Башаров и Оксана Домнина, в финале дуэт занял лишь третью строчку.