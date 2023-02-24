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"Кто бы Сомневался": Арзамасову и кацалапова обвинили в победе "по блату" в "ледниковом периоде".

"Кто бы Сомневался": Арзамасову и кацалапова обвинили в победе "по блату" в "ледниковом периоде".

Первое место в "ледниковом периоде-2022" заняла пара Елизаветы Арзамасовой и Никиты кацалапова. Несмотря на то, что до последнего выпуска в турнирной таблице лидировали Марат Башаров и Оксана Домнина, в финале дуэт занял лишь третью строчку.

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