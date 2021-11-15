Куда податься «репрессированным» российским актерам

Галина ГАлина

Если выше перечисленные особи "честь и совесть нации", то я, точно - Мишель Обама... А "нацию" можно только пожалеть, и как можно скорее оградить от такой вот "совести"! Что определяет восприятие нравственной морали? Современное кино… А оно вообще-то, есть? Читайте: http://www.gaullove.ru/raznoe-i-obo-vsem/sovremennoe-kino/ Хотя, справедливости ради необходимо отметить. В последнее время стало появляться. Это вселяет надежду.