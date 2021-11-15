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Куда податься «репрессированным» российским актерам

Куда податься «репрессированным» российским актерам

Русская служба британского государственного холдинга «Би-Би-Си» опубликовала очередную душераздирающую историю о «политических репрессиях» в РФ.

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Комментарии
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Ольга
Пусть возвращаются туда, откуда прибыли в Россию
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5 час.
Александр
Честно говоря посредственные имена, актеры сериалов в основном и незапоминающихся фильмов
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3 час.
Галина ГАлина
Если выше перечисленные особи "честь и совесть нации", то я, точно - Мишель Обама... А "нацию" можно только пожалеть, и как можно скорее оградить от такой вот "совести"! Что определяет восприятие нравственной морали? Современное кино… А оно вообще-то, есть? Читайте: http://www.gaullove.ru/raznoe-i-obo-vsem/sovremennoe-kino/ Хотя, справедливости ради необходимо отметить. В последнее время стало появляться. Это вселяет надежду.
Современное кино « Философия жизни и любовь
gaullove
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2 час.

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