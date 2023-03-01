Военное обозрение

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Уничтожение польской армии под Жёлтыми Водами

Уничтожение польской армии под Жёлтыми Водами

Ю. Саницкий. Битва под Жёлтыми Водами Начало После того как обиженный Хмельницкий не нашёл правды у короля и правосудия (Как начиналось восстание Хмельницкого), оскорблённый казак (у него погубили сына, отняли любимую и имение), поднял мятеж.

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