Конец эпохи Бритни Спирс (Britney Spears)

39-летняя Бритни Спирс (Britney Spears) собирается завершить карьеру. Бритни Спирс заявила, что не хочет возвращаться на сцену Новость о завершении музыкальной карьеры Бритни Спирс буднично появилась в Twitter.
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