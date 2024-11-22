«Нужен был не ответ министра, а экшен»: иностранная журналистка пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20

Журналистка Sky News пыталась прорваться с вопросами к Лаврову на саммите G20 Журналистка британского издания Sky News проникла во время саммита G20 на брифинг министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, пишут СМИ.
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