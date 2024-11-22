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  • Вера Ожогина
    Тогда надо выделить места для религиозных обрядов христианам, буддистам, иудеям. Это тогда уже будет не университет, ..."Молитесь на здор...
  • Владимир Алтайцев
    учатся на НАШИХ бюджетных местах!!!"Молитесь на здор...
  • Николай
    Если бы, а то небось учатся на НАШИХ бюджетных местах!!!"Молитесь на здор...

«Нужен был не ответ министра, а экшен»: иностранная журналистка пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20

«Нужен был не ответ министра, а экшен»: иностранная журналистка пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20

Журналистка Sky News пыталась прорваться с вопросами к Лаврову на саммите G20 Журналистка британского издания Sky News проникла во время саммита G20 на брифинг министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, пишут СМИ.

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