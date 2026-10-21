📔Куда уходят деньги от продажи книги «Повесть о железном человеке» председателя Общественной палаты? Небольшие деньги от продажи книги передаются для помощи военным в госпитали, рассказал председатель Общественной палаты Крыма Илья Казаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым