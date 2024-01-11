Какой церковный праздник отмечают православные верующие 12 января 2024 года Анна МалекПредставители духовенства 12 января 2024 года чтут память преподобной Анисии, которая появилась на свет в Греции в III веке.
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