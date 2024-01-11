НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

71 подписчик

Какой церковный праздник отмечают православные верующие 12 января 2024 года

Какой церковный праздник отмечают православные верующие 12 января 2024 года

Какой церковный праздник отмечают православные верующие 12 января 2024 года Анна МалекПредставители духовенства 12 января 2024 года чтут память преподобной Анисии, которая появилась на свет в Греции в III веке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх