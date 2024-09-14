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У фигуранта дела Иванова нашли апартаменты в особняке у Кремля на 250 млн руб

У фигуранта дела Иванова нашли апартаменты в особняке у Кремля на 250 млн руб

В ходе следствия по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова были обнаружены двухсотметровые апартаменты предпринимателя Сергея Бородина, расположенные в историческом особняке возле Кремля, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

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