Неспешный разговор

20 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Прокофьев
    Ковалёв, а ты в курсе, что провокатор? И сам себя же разоблачилСи лишает ЦБ Кита...
  • Александр Симаков
    Банки торговлей не занимаются.😀Си лишает ЦБ Кита...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Чем больше они прогибаются тем больше их будут иметь... Вот извращенцы, самамадзахисты...Беглые российские...

Картина дня

наверх