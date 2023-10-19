Клишас предложил ограничить пребывание киргизов в России в ответ на запрет «визарана» для россиянРоссии следует применить ответные меры к Кыргызстану, который ввел запрет на «визаран» для граждан РФ, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.