Клишас предложил ограничить пребывание киргизов в России в ответ на запрет «визарана» для россиянРоссии следует применить ответные меры к Кыргызстану, который ввел запрет на «визаран» для граждан РФ, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
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