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Циципас о том, что проиграл Джоковичу 6 матчей подряд: «В прошлом я использовал слишком много вращения или мощи»

Стефанос Циципас прокомментировал полуфинал «Мастерса» в Париже против Новака Джоковича. Грек проиграл сербу шесть последних матчей, а вообще в личных встречах уступает 2:8.

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