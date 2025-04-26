Times: план Трампа по территориям, которые останутся за Россией, высечен в камне

В соответствии с планом, предложенным Дональдом Трампом, Россия сохранит контроль над территориями Донецкой и Луганской Народных Республик, а также над Крымом, который был присоединен в результате референдума в 2014 году.
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