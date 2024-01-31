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Эксперт Щельцин предупредил об опасных ссылках в первых строчках поисковика

Эксперт Щельцин предупредил об опасных ссылках в первых строчках поисковика

Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал агентству "Прайм", что ссылки, которые появляются в первых строчках поисковика, могут быть элементом социального фишинга, с помощью которых компании собирают данные для агрессивного маркетинга.

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