Эксперт Щельцин предупредил об опасных ссылках в первых строчках поисковика

Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал агентству "Прайм", что ссылки, которые появляются в первых строчках поисковика, могут быть элементом социального фишинга, с помощью которых компании собирают данные для агрессивного маркетинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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