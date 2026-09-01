Мужчина с лопатой напал на людей у храма в Москве и его застрелили. Он бросился на выходивших из у Храма святых Жен-Мироносиц, а затем ударил лопатой по голове приехавшую на вызов сотрудницу скорой помощи.
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