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СМИ: Камала Харрис опережает Трампа

СМИ: Камала Харрис опережает Трампа

Международная маркетингово-исследовательская компания Ipsos во вторник, 23 июля, опубликовала данные, согласно которым Камала Харрис опережает Дональда Трампа на два процентных пункта после того, как действующий президент США Джо Байден вышел из предвыборной кампании, -сообщает агентство Reuters.

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