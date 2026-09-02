Крапивные веники улучшат кровообращение и укрепят организм

Крапивные веники известны своими антисептическими свойствами и улучшают кровообращение. Использование молодой крапивы с контрастным душем делает массаж эффективным средством при кожных заболеваниях, атеросклерозе и болезнях почек и печени.
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