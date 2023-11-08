Во Франции высказались о «смертельной рекомендации» по вступлению в ЕС Украины и Молдавии

Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. В то же время Киеву предстоит выполнить еще ряд условий для присоединения к европейскому политическому объединению.
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