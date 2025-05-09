Жители Нарвы вышли посмотреть трансляцию Парада Победы в Ивангороде

Русский Ивангород не оставил эстонскую Нарву без празднования Дня Победы.Жители эстонского города Нарвы вышли посмотреть трансляцию Парада Победы на Красной площади, которую показывали на большом уличном экране в Ивангороде.
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